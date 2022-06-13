الصباح الفني
وعكة تبعد البدوي
نشرت المغنية جميلة البدوي عبر خاصية “الستوري” على صفحتها الرسمية على “إنستغرام”، أسباب غيابها عن الساحة الفنية. وقالت البدوي إنه بسبب وعكة صحية، اضطرت إلى الابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي، علما أنها لم تكشف طبيعة الوعكة وطمأنت البدوي، متابعيها عن حالتها الصحية، مؤكدة أنها بدأت تتحسن، إذ كتبت في ستوريأكمل القراءة »
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