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الصباح الفني

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منذ دقيقتين
قطع‭ ‬يد‭ ‬زوجته‭ ‬لمنعها‭ ‬من‭ ‬وظيفة ألقت‭ ‬السلطات‭ ‬الهندية‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬شاب‭ ‬قام‭ ‬بقطع‭ ‬يد‭ ‬زوجته‭ ‬خلال‭ ‬نومها‭ ‬لمنعها‭ ‬من‭ ‬تولي‭ ‬وظيفة‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬حكومي،‭ ‬مما‭ ‬قد‭ ‬يتطلب‭ ‬منها‭ ‬الانتقال‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬أخرى‭. ‬وأفادت‭ ‬مصادر‭ ‬محلية‭ ‬أن‭ ‬شير‭ ‬محمد‭ ‬شيخ،‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬26‭ ‬عاما،‭ ‬قام‭ ‬بمساعدة‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬أصدقائه،‭أكمل القراءة »


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