الصباح الفني
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قطع يد زوجته لمنعها من وظيفة ألقت السلطات الهندية القبض على شاب قام بقطع يد زوجته خلال نومها لمنعها من تولي وظيفة في مستشفى حكومي، مما قد يتطلب منها الانتقال إلى مدينة أخرى. وأفادت مصادر محلية أن شير محمد شيخ، البالغ من العمر 26 عاما، قام بمساعدة اثنين من أصدقائه،أكمل القراءة »
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