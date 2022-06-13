الصباح الفني
زيغلر تزور مراكش
حلت نجمة هوليود الأمريكية راشيل زيغلر، قبل أيام بمراكش لقضاء عطلتها، إذ شاركت متابعيها على الانستغرام صورا توثق للزيارة التي تقوم بها للمغرب. واستغلت الممثلة الأمريكية فرصة وجودها بمراكش، لزيارة مجموعة من الأماكن السياحية، حيث نشرت صورتها داخل متحف “حدائق ماجوريل”، وأيضا خلال وجودها بإحدى المناطق ضواحي مراكش، وعلقت قائلة :”72أكمل القراءة »
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