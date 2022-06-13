الصباح الفني
ريدوان في ضيافة علامة
حل المنتج والملحن العالمي ريدوان ضيفا على الفنان اللبناني راغب علامة، الذي وجه له دعوة لتناول وجبة غذاء في منزله بلبنان. وعبر الفنان ريدوان عن سعادته الكبيرة بهذا اللقاء، الذي نشر صورة منه على حسابه الرسمي على “إنستغرام” رفقة راغب علامة وجورج جريدي، وعلق عليها قائلا “غذاء رائع رفقة أشخاصأكمل القراءة »
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