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الصباح الفني

قالوا

منذ 3 دقائق
الإدريسي تقاسمت‭ ‬المطربة‭ ‬حياة‭ ‬الإدريسي‭ ‬تدوينة‭ ‬على‭ ‬صفحتها‭ ‬بفيسبوك‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬إذا‭ ‬كنت‭ ‬منشغلا‭ ‬بهدم‭ ‬غيرك،‭ ‬لن‭ ‬تجد‭ ‬الوقت‭ ‬لبناء‭ ‬نفسك‭”.‬ مرحاتي كتبت‭ ‬المطربة‭ ‬سناء‭ ‬مرحاتي‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬قائلة‭ “‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تجرؤ‭ ‬أولا،‭ ‬ثم‭ ‬تأخذ‭ ‬جرعة‭ ‬من‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭”.‬ زهدي كتبت‭ ‬الممثلة‭ ‬حنان‭ ‬زهدي،‭ ‬تدوينة‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭”‬،‭أكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق


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