الصباح الفني
قالوا
الإدريسي تقاسمت المطربة حياة الإدريسي تدوينة على صفحتها بفيسبوك جاء فيها “إذا كنت منشغلا بهدم غيرك، لن تجد الوقت لبناء نفسك”. مرحاتي كتبت المطربة سناء مرحاتي على حسابها الرسمي على “إنستغرام” قائلة “يجب أن تجرؤ أولا، ثم تأخذ جرعة من بعد ذلك”. زهدي كتبت الممثلة حنان زهدي، تدوينة على “إنستغرام”،أكمل القراءة »
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