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“وش وضهر” على “شاهد vip “
أعلنت منصة “شاهد vip ” عن إطلاق عدد من الأعمال الدرامية الجديدة قريبا، وتتميز تلك الأعمال بالاختلاف بسبب قصصها المشوقة والتي تم الكشف عن ملامح منها، سواء من النجوم المشاركين فيها أو من قبل الإعلانات الترويجية. ويعتبر مسلسل “وش وضهر” من الأعمال الدرامية المشوقة، خاصة أن البرومو الذي تم طرحهأكمل القراءة »
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