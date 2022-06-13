fbpx
اذاعة وتلفزيون

“وش وضهر” على “شاهد vip “

منذ 9 دقائق
أعلنت منصة “شاهد vip ” عن إطلاق عدد من الأعمال الدرامية الجديدة قريبا، وتتميز تلك الأعمال بالاختلاف بسبب قصصها المشوقة والتي تم الكشف عن ملامح منها، سواء من النجوم المشاركين فيها أو من قبل الإعلانات الترويجية. ويعتبر مسلسل “وش وضهر” من الأعمال الدرامية المشوقة، خاصة أن البرومو الذي تم طرحهأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 9 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة