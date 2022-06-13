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الروخ يكرم “أبا الفنون”

منذ 7 دقائق
قال إن “المسرح بين الأنا والآخر” يتضمن ما استخلصه طيلة سنوات من العمل   وقع الممثل والمخرج إدريس الروخ، مساء الأربعاء الماضي، ضمن فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب، كتابه الجديد “المسرح بين الأنا والآخر”، وهو رابع كتاب في مسيرته. وشهد رواق “دار السليكي”، حفل توقيع الكتاب والذي يتضمن مقالات حولأكمل القراءة »


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منذ 7 دقائق


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