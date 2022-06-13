اذاعة وتلفزيون
الروخ يكرم “أبا الفنون”
قال إن “المسرح بين الأنا والآخر” يتضمن ما استخلصه طيلة سنوات من العمل وقع الممثل والمخرج إدريس الروخ، مساء الأربعاء الماضي، ضمن فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب، كتابه الجديد “المسرح بين الأنا والآخر”، وهو رابع كتاب في مسيرته. وشهد رواق “دار السليكي”، حفل توقيع الكتاب والذي يتضمن مقالات حولأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا