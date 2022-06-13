اذاعة وتلفزيون
مشاهير
سويدان تصور أحدث أعمالها نشرت الفنانة لقاء سويدان، لقطة جديدة لها من كواليس أحدث أعمالها المنتظرة عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”، لتشوق جمهورها. ولم تكشف سويدان عن تفاصيل العمل الذي تقوم بتصويره حاليا، لكنها اكتفت بكتابة كلمة “قريبا” فقط على الصورة التي نشرتها. وقدمت، أخيرا، سويدان مسلسل “أيام”، الذي تمأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا