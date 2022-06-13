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منذ 8 دقائق
سويدان تصور أحدث أعمالها نشرت الفنانة لقاء سويدان، لقطة جديدة لها من كواليس أحدث أعمالها المنتظرة عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”، لتشوق جمهورها. ولم تكشف سويدان عن تفاصيل العمل الذي تقوم بتصويره حاليا، لكنها اكتفت بكتابة كلمة “قريبا” فقط على الصورة التي نشرتها. وقدمت، أخيرا، سويدان مسلسل “أيام”، الذي تمأكمل القراءة »


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منذ 8 دقائق


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