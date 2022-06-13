الرياضة
تأمين اللاعبين يستنفر الجامعة
تأخر دفع واجبات الانخراط أوقف الشراكة ومسؤول قال إن الجامعة ستصحح الوضع أوقفت شركة التأمين شراكتها مع جامعة كرة القدم، بسبب عدم توصلها بقيمة الانخراط السنوي، منذ تجاوز المدة القانونية. ووجد مدير إداري لفريق ممارس بالقسم الأول، صعوبة في إقناع مسؤولي مصحة بقبول لاعب أصيب في إحدى الحصص التدريبية. وذكرأكمل القراءة »
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