الصباح الفني
جبري يكتب عن الجابري
احتضن رواق دار العين للنشر حفل توقيع كتاب ” البلاغة والفلسفة في أعمال محمد عابد الجابري” للدكتور إدريس جبري، في 7 يونيو الجاري بالرباط، ضمن فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب في دورته السابعة والعشرين. ويسعى كتاب “البلاغة والفلسفة” إلى إعادة النظر في العلاقة الأصلية بين البلاغة والفلسفة، ورصد الأسباب التيأكمل القراءة »
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