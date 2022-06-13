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الصباح الفني

جبري‭ ‬يكتب‭ ‬عن‭ ‬الجابري

منذ دقيقتين
احتضن‭ ‬رواق‭ ‬دار‭ ‬العين‭ ‬للنشر‭ ‬حفل‭ ‬توقيع‭ ‬كتاب‭ ” ‬البلاغة‭ ‬والفلسفة‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬محمد‭ ‬عابد‭ ‬الجابري‭” ‬للدكتور‭ ‬إدريس‭ ‬جبري،‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬يونيو‭ ‬الجاري‭ ‬بالرباط،‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬المعرض‭ ‬الدولي‭ ‬للنشر‭ ‬والكتاب‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬السابعة‭ ‬والعشرين‭.‬ ويسعى‭ ‬كتاب‭ “‬البلاغة‭ ‬والفلسفة‭” ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬العلاقة‭ ‬الأصلية‭ ‬بين‭ ‬البلاغة‭ ‬والفلسفة،‭ ‬ورصد‭ ‬الأسباب‭ ‬التي‭أكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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