fbpx
وطنية

سفن بأعالي البحار تدمر المصايد

منذ دقيقة واحدة
تستعمل شباك “الترامبا” الممنوعة والقوارب “المعيشية” تستغل التواطؤ حذرت مصادر مهنية من إبادة مصايد الأخطبوط، بعد تكثيف قوارب التهريب، المعروفة باسم «المعيشية»، أنشطتها غير القانونية بسواحل الجنوب، رغم قرار وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تمديد الراحة البيولوجية، بسبب استنزاف 60 في المائة من المصايد. وأوضح مصدر مطلعأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقة واحدة


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة