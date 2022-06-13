وطنية
سفن بأعالي البحار تدمر المصايد
تستعمل شباك “الترامبا” الممنوعة والقوارب “المعيشية” تستغل التواطؤ حذرت مصادر مهنية من إبادة مصايد الأخطبوط، بعد تكثيف قوارب التهريب، المعروفة باسم «المعيشية»، أنشطتها غير القانونية بسواحل الجنوب، رغم قرار وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تمديد الراحة البيولوجية، بسبب استنزاف 60 في المائة من المصايد. وأوضح مصدر مطلعأكمل القراءة »
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