اذاعة وتلفزيون
لقاء تكريم الأغضف
قامت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، بتكريم الراحل محمد الأغضف الداه (1959-2021)، المدير المركزي لقناة “العيون”، ضمن لقاء سلط الأضواء على مسيرته المهنية في هذه القناة الجهوية خدمة لثقافة الوحدة والتماسك. واستحضر زملاء وأصدقاء الراحل محمد الأغضف الداه، بحضور أفراد أسرته، مسيرته المهنية في تطوير الإعلام التلفزي العمومي، سيما إسهاماته فيأكمل القراءة »
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