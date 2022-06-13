الصباح الفني
روح البدوي في معرض الكتاب
«سيرة نضال» سيرة ذاتية من توقيعه ترى النور بعد رحيله يعتبر “سيرة نضال” الإصدار الجديد للراحل عبد القادر البدوي، عميد المسرح المغربي، الذي رحل قبل الاحتفال بتوقيع كتابه، الذي يخصص له لقاء، اليوم (السبت)، بالمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط. ويسلط الراحل عبد القادر البدوي في مؤلفه الضوء على الكواليس السياسيةأكمل القراءة »
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