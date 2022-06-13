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الصباح الفني

روح‭ ‬البدوي‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬الكتاب

منذ دقيقتين
‮«‬سيرة‭ ‬نضال‮»‬‭ ‬سيرة‭ ‬ذاتية‭ ‬من‭ ‬توقيعه‭ ‬ترى‭ ‬النور‭ ‬بعد‭ ‬رحيله يعتبر‭ “‬سيرة‭ ‬نضال‭” ‬الإصدار‭ ‬الجديد‭ ‬للراحل‭ ‬عبد‭ ‬القادر‭ ‬البدوي،‭ ‬عميد‭ ‬المسرح‭ ‬المغربي،‭ ‬الذي‭ ‬رحل‭ ‬قبل‭ ‬الاحتفال‭ ‬بتوقيع‭ ‬كتابه،‭ ‬الذي‭ ‬يخصص‭ ‬له‭ ‬لقاء،‭ ‬اليوم‭ (‬السبت‭)‬،‭ ‬بالمعرض‭ ‬الدولي‭ ‬للنشر‭ ‬والكتاب‭ ‬بالرباط‭.‬ ويسلط‭ ‬الراحل‭ ‬عبد‭ ‬القادر‭ ‬البدوي‭ ‬في‭ ‬مؤلفه‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الكواليس‭ ‬السياسية‭أكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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