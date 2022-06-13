الرياضة
مشروع البدراوي… معركة التصحيح
المرشح لرئاسة الرجاء أعلن رغبته في تحدي الديون وتعزيز الحكامة وضبط الانتدابات وتوسيع الانخراط قدم عزيز البدراوي، المرشح لرئاسة الرجاء الرياضي، نهاية الأسبوع الماضي، النقاط العريضة لمشروعه الرياضي، أمام وسائل الإعلام بملعب الوازيس. وكشف البدراوي أن من أولوياته تحقيق الاستقرار المالي للفريق الأخضر، إذ قال إنه اطلع على وضعية الناديأكمل القراءة »
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