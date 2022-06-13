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وطنية

عبد النباوي: المحاماة ليست مهنة للكسب

منذ 10 دقائق
الرئيس المنتدب أكد أن انهيار المبادئ والقيم أخطر ما يضر بمهنة المحاماة ويسلبها شرفها قال محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن المحاماة ليست مهنة لكسب الرزق، ولكنها مهمة لإقامة العدل، والدفاع عن الحق، والمساعدة في البحث عن الحقيقة من أجل إنصاف المظلوم وردع الظالم وإرجاع الحقوقأكمل القراءة »


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منذ 10 دقائق


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