وطنية
“لسان” بنكيران يعرقل اجتماع المعارضة
أخفق قادة المعارضة في عقد اجتماع، بسبب «لسان» عبد الإله بنكيران، أمين عام العدالة والتنمية، الذي وجه نيران رشاشته صوب قادة الاتحاد الاشتراكي، بدءا بوصفه إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب «الوردة»، بالغدار، وصولا إلى تحدي المهدي مزواري بأن يكشف وثيقة تؤكد أن بنكيران اشتغل عميلا لدى أجهزة مخابرات الراحل إدريسأكمل القراءة »
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