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الرياضة

مباراة ليبيريا… هل تكون الأخيرة لوحيد؟

منذ 8 دقائق
إصابة أمرابط تربك خاليلوزيتش وجبران وداري بديلان في آخر لحظة يعيش وحيد خاليلوزيتش مرحلة غامضة، مع المنتخب الوطني، بورود أنباء عن إمكانية إقالته، بعد مباراة ليبيريا، اليوم (الاثنين)، بملعب مركب محمد الخامس في البيضاء، انطلاقا من الثامنة مساء، لحساب الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية، المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقياأكمل القراءة »


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منذ 8 دقائق


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