خاص
دور القضاء الإداري في تمكين المرأة من حقوقها
من واجبه أن يحميها من الأخطاء القضائية التي تمس بحقوقها 2/2 بقلم: عبد الكبير طبيح (*) كما هو معلوم لدى فقهاء القانون الدستوري، فإن المهمة الأساسية والمركزية لكل دستور هي الجواب عن سؤالين: الأول: هو تحديد مصدر السلطات. الثاني: هو توزيع تلك السلطات توزيعا يأخذ في الاعتبار مصدر السلطات. ومنأكمل القراءة »
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