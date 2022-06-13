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خاص

دور‭ ‬القضاء‭ ‬الإداري‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬المرأة‭ ‬من‭ ‬حقوقها

منذ 3 دقائق
عبد الكبير طبيح: محام بهيأة البيضاء
من‭ ‬واجبه‭ ‬أن‭ ‬يحميها‭ ‬من‭ ‬الأخطاء‭ ‬القضائية‭ ‬التي‭ ‬تمس‭ ‬بحقوقها‭ ‬2‭/‬2 بقلم‭: ‬عبد‭ ‬الكبير‭ ‬طبيح‭ (*)‬ كما‭ ‬هو‭ ‬معلوم‭ ‬لدى‭ ‬فقهاء‭ ‬القانون‭ ‬الدستوري،‭ ‬فإن‭ ‬المهمة‭ ‬الأساسية‭ ‬والمركزية‭ ‬لكل‭ ‬دستور‭ ‬هي‭ ‬الجواب‭ ‬عن‭ ‬سؤالين‭:‬ الأول‭: ‬هو‭ ‬تحديد‭ ‬مصدر‭ ‬السلطات‭.‬ الثاني‭: ‬هو‭ ‬توزيع‭ ‬تلك‭ ‬السلطات‭ ‬توزيعا‭ ‬يأخذ‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬مصدر‭ ‬السلطات‭.‬ ومن‭أكمل القراءة »


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