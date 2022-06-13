اذاعة وتلفزيون
فنانون يشجعون على التبرع
شارك عدد من الفنانين في حملة تهدف إلى تشجيع المغاربة على التبرع بالدم، من بينهم الممثلة مونية لمكيمل. وانخرطت لمكيمل، رفقة زوجها وأعضاء فرقة “مسرح البسطاء” بابن سليمان، في الحملة، بعد الخصاص الذي سجلته مراكز تحاقن الدم خلال الفترة الأخيرة. وتقاسمت لمكيمل مع متابعي صفحتها الرسمية على “إنستغرام” بعض تفاصيلأكمل القراءة »
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