الرياضة
الوداد يحفز لاعبيه لأجل الثلاثية
10 ملايين للفوز بالبطولة وعرض من تولوز للجعدي حفز سعيد الناصري، رئيس الوداد الرياضي، لاعبيه بعشرة ملايين، للظفر بلقب البطولة. وكشف مصدر مطلع أن مكتب الوداد حدد لائحة منح الفوز بالألقاب هذا الموسم، وأطلع عليها اللاعبين، بداية من منحة الفوز بلقب عصبة الأبطال، إضافة إلى منحتي التتويج بلقب البطولة والكأس.أكمل القراءة »
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