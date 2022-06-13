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وطنية

أطياف وديانات بمؤتمر “حوار طنجة”

منذ دقيقة واحدة
دعا المشاركون في فعاليات المؤتمر الدولي الأول «حوار طنجة»، التي اختتمت أول أمس (الأحد)، بعاصمة البوغاز، الغرب والعالم الإسلامي إلى خوض حوار مفتوح لتحديد معالم مستقبل يقوم على قيم التحالف والتضامن الإنساني والعيش المشترك والاحترام المتبادل بين الحضارات والشعوب. وأكد عدد من المتدخلين المشاركين في المؤتمر، الذي نظمته وزارة الشؤونأكمل القراءة »


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