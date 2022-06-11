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وطنية

البنك الدولي ينوه بجهود المغرب

منذ 39 ثانية
المديرة التنفيذية للولايات المتحدة بمجلس الإدارة أشادت بالبنيات المنجزة في العقدين الأخيرين استقبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أول أمس (الخميس)، بمقر رئاسة الحكومة بالرباط، وفدا من أعضاء مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي، الذين يقومون بزيارة رسمية للمغرب. وأفادت رئاسة الحكومة أن اللقاء شكل فرصة للوقوف على أهمية الشراكة التي تربطأكمل القراءة »


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منذ 39 ثانية


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