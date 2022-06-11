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زينة في “420 دقيقة” تعوض النجمة زينة غيابها عن دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل “420 دقيقة” المكون من 6 حلقات، والمنتظر عرضه على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة. وانتهت زينة من تصوير آخر مشاهد العمل وأصبح جاهزا للعرض ويجرى حاليا اختيار اسم جديد له. ومسلسل “420 دقيقة” منأكمل القراءة »
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