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اذاعة وتلفزيون

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منذ 24 ثانية
زينة في “420 دقيقة” تعوض النجمة زينة غيابها عن دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل “420 دقيقة” المكون من 6 حلقات، والمنتظر عرضه على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة. وانتهت زينة من تصوير آخر مشاهد العمل وأصبح جاهزا للعرض ويجرى حاليا اختيار اسم جديد له. ومسلسل “420 دقيقة” منأكمل القراءة »


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منذ 24 ثانية


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