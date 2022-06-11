fbpx
وطنية

حرب‭ ‬رخص‭ ‬بين‭ ‬الرؤساء‭ ‬والعمال‭ ‬

منذ 20 ثانية
مطالب‭ ‬بإشراك‭ ‬المنتخبين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الترخيص‭ ‬والمراقبة‭     (‬عبد‭ ‬الحق‭ ‬خليفة‭)‬
ضغوط‭ ‬منتخبين‭ ‬لانتزاع‭ ‬صلاحيات‭ ‬قانون‭ ‬مراقبة‭ ‬وزجر‭ ‬المخالفات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعمير‭ ‬والبناء لم‭ ‬تتردد‭ ‬أحزاب‭ ‬في‭ ‬استعمال‭ ‬سلاح‭ ‬التشريع‭ ‬لإعادة‭ ‬رسم‭ ‬حدود‭ ‬صلاحيات‭ ‬الرخص‭ ‬بين‭ ‬العمال‭ ‬والمجالس‭ ‬المنتخبة،‭ ‬تدفع‭ ‬في‭ ‬اتجاه‭ ‬إضافة‭ ‬اختصاص‭ ‬جديد‭ ‬لرؤساء‭ ‬الجماعات‭ ‬ورؤساء‭ ‬المقاطعات‭ ‬في‭ ‬المادتين‭ ‬101‭ ‬و237‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬التنظيمي‭ ‬رقم‭ ‬113‭.‬14‭ ‬المتعلق‭ ‬بالجماعات،‭ ‬الخاصتين‭أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 20 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة