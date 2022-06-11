وطنية
حرب رخص بين الرؤساء والعمال
ضغوط منتخبين لانتزاع صلاحيات قانون مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء لم تتردد أحزاب في استعمال سلاح التشريع لإعادة رسم حدود صلاحيات الرخص بين العمال والمجالس المنتخبة، تدفع في اتجاه إضافة اختصاص جديد لرؤساء الجماعات ورؤساء المقاطعات في المادتين 101 و237 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الخاصتينأكمل القراءة »
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