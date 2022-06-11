حوادث
شبهة محاضر “مفبركة” بأمن سلا
قاضي التحقيق أمر بانتداب قضائي للاستماع إلى مبلغة بعد تغيير اسم الضحية وجد قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أمامه ملفا بمعطيات متناقضة، شاركت فيه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والفرقة الجنائية بالأمن الإقليمي بسلا والفرقة الحضرية للشرطة القضائية بمنطقة أمن بطانة تابريكت، أكدت فيه مبلغة باختطاف شقيقها من قبل أمنيين،أكمل القراءة »
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