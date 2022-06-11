الصباح الفني
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رسائل تكشف خوف هتلر من المرض كشف الدكتور كارل أوتو فون إيكين، مختص في أمراض الأنف والأذن والحنجرة في رسائله، أن هتلر كان يخاف من فقدان صوته. ونشرت إحدى الصحف مقتطفات من رسالة الدكتور الألماني الشهير كارل أوتو فون إيكين، المرسلة إلى ابنة عمه ماري ستينبيرغ، التي يحتفظ بها أحدأكمل القراءة »
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