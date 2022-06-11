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الصباح الفني

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منذ دقيقتين
رسائل‭ ‬تكشف‭ ‬خوف‭ ‬هتلر‭ ‬من‭ ‬المرض كشف‭ ‬الدكتور‭ ‬كارل‭ ‬أوتو‭ ‬فون‭ ‬إيكين،‭ ‬مختص‭ ‬في‭ ‬أمراض‭ ‬الأنف‭ ‬والأذن‭ ‬والحنجرة‭ ‬في‭ ‬رسائله،‭ ‬أن‭ ‬هتلر‭ ‬كان‭ ‬يخاف‭ ‬من‭ ‬فقدان‭ ‬صوته‭. ‬ونشرت‭ ‬إحدى‭ ‬الصحف‭ ‬مقتطفات‭ ‬من‭ ‬رسالة‭ ‬الدكتور‭ ‬الألماني‭ ‬الشهير‭ ‬كارل‭ ‬أوتو‭ ‬فون‭ ‬إيكين،‭ ‬المرسلة‭ ‬إلى‭ ‬ابنة‭ ‬عمه‭ ‬ماري‭ ‬ستينبيرغ،‭ ‬التي‭ ‬يحتفظ‭ ‬بها‭ ‬أحد‭أكمل القراءة »


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