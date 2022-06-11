الرياضة
خاليلوزيتش: افتقدنا الفعالية
مدرب المنتخب قال إن لاعبيه ليسوا في أفضل حال قال وحيد خاليلوزيتش، الناخب الوطني، إن الفعالية غابت عن الأسود أمام “بافانابافانا»، أول أمس (الخميس)، بملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط، لحساب الجولة الأولى، من التصفيات الإفريقية، المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار. وأقر خاليلوزيتشأكمل القراءة »
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