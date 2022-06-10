الأولى
تحقيقات تزلزل 10 أقاليم
داهم قضاة المجلس الأعلى للحسابات، الأسبوع الماضي، العديد من مكاتب الجماعات المحلية، وطلبوا الحصول على وثائق تتعلق بإبرام صفقات النفايات والتشجير وتعبيد الطرق، وطرق إجراء التحويلات المالية. وتزامنت جولة التفتيش الجديدة، التي أطلقتها زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، مع تحقيقات معمقة أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، أظهرت تورط رؤساءأكمل القراءة »
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