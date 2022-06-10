الأولى
ومن الحب ما حبس!
غريبة هي القضية التي شهدت أطوارها القاعة 2 بالغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الزجرية بالبيضاء، أول أمس (الأربعاء)، والمتابع فيها في حالة اعتقال شخص من المهاجرين القاطنين بالخارج، الذي اختار البحث عن حبيبته المفترضة بافتعال جريمة. القضية لا تخص فيلما سينمائيا، وإنما واقعة حقيقية، تشخص بأن من الحب ما أدى إلىأكمل القراءة »
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