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أطنان “الشيرا” في علب “لانشون”
حجزت مصالح الجمارك، بعد ظهر أول أمس (الأربعاء)، شاحنة مقطورة تابعة لشركة دولية، على متنها حاوية كبيرة الحجم، مملوءة عن آخرها بعلب “اللانشون”، من حجم كيلوغرام للواحدة، تبين أنها عملية للتهريب الدولي، وأن العلب المغلقة محشوة بالشيرا. واستغرقت مصالح الجمارك أزيد من ثماني ساعات في إفراغ حمولة الحاوية الكبيرة، كماأكمل القراءة »
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