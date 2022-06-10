الأولى
مراجعة ضريبية لعقارات بـ 7 ملايير
شركات إنعاش عقاري صرحت بأسعار بيع تقل بـ 20 في المائة عن السوق شرع مراقبون بالمديرية العامة للضرائب، في افتحاص سجلات شركات تنشط في الإنعاش العقاري، يشتبه في تملصها من أداء الضرائب المستحقة. وأفادت مصادر أن الأمر يتعلق بشركات متوسطة وصغيرة تنجز مشاريع السكن متوسط التكلفة، تحوم حولها شبهات بالتلاعبأكمل القراءة »
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