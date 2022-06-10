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مراجعة ضريبية لعقارات بـ 7 ملايير

منذ دقيقتين
شركات إنعاش عقاري صرحت بأسعار بيع تقل بـ 20 في المائة عن السوق شرع مراقبون بالمديرية العامة للضرائب، في افتحاص سجلات شركات تنشط في الإنعاش العقاري، يشتبه في تملصها من أداء الضرائب المستحقة. وأفادت مصادر أن الأمر يتعلق بشركات متوسطة وصغيرة تنجز مشاريع السكن متوسط التكلفة، تحوم حولها شبهات بالتلاعبأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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