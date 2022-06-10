الأولى
مدن الشرق بدون مياه سدود
نفاد مخزون الرشيدية وبركان والناظور واللجوء إلى احتياطي عيون موجودة بسافلة الأنهار اتسعت دائرة المناطق التي اختفت مياه السدود من قنواتها، إذ بعد جفاف سيدي محمد بنعبد الله، وجفاف قنوات الرشيدية، جاء الدور على سد محمد الخامس، الذي يزود بركان والناظور بالماء الصالح للشرب، إذ تسارع السلطات المائية الزمن منأكمل القراءة »
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