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خمس سنوات للقاضي لوسكي

منذ 57 ثانية
خفضت غرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية البيضاء، مساء أول أمس (الأربعاء)، الأحكام الصادرة في حق ما أضحى يعرف بعصابة القاضي، وقضت في حق هشام لوسكي نائب وكيل الملك السابق بالمحكمة الزجرية الابتدائية بخمس سنوات سجنا عوض ثمان أدين بها ابتدائيا، مع الإبقاء على الغرامة نفسها المحددة في 120 ألف درهم غرامةأكمل القراءة »


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منذ 57 ثانية


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