الأولى
تحت الدف
وجهت إدارة مجلس النواب إنذارات كتابية إلى موظفين يوجدون في خانة الموظفين الأشباح، بعد تحقيق داخلي، أنجزته لجنة مصغرة، كلفها مكتب المجلس بإنجاز مهمة ضبط عدد الموظفين، الذين لا تطأ أقدامهم بناية المجلس. وباشرت إدارة مجلس النواب، مسطرة توقيف تعويضات منح الدورة على الموظفين الأشباح، ستتلوها خطوات أخرى في حالأكمل القراءة »
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