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الصباح الفني

لمسة‭ ‬نيماير‭ ‬حاضرة‭ ‬في‭ ‬الصويرة

منذ 34 ثانية
حل‭ ‬كارلوس‭ ‬إدواردو‭ ‬نيماير،‭ ‬حفيد‭ ‬المهندس‭ ‬المعماري‭ ‬البرازيلي‭ ‬أوسكار‭ ‬نيماير،‭ ‬أخيرا‭ ‬بالصويرة،‭ ‬في‭ ‬ضيافة‭ ‬المستشار‭ ‬الملكي‭ ‬أندري‭ ‬أزولاي‭ ‬والرئيس‭ ‬المؤسس‭ ‬لجمعية‭ ‬الصويرة‭ ‬موغادور‭.‬ وحضر‭ ‬نيماير‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬تفاصيل‭ ‬مشروع‭ ‬حاضرة‭ ‬الفنون‭ ‬والثقافة‭ ‬بالصويرة،‭ ‬وهو‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬بنية‭ ‬تحتية‭ ‬ثقافية‭ ‬حديثة‭ ‬ستعزز‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬المدينة‭ ‬مركزا‭ ‬متعدد‭ ‬الثقافات‭ ‬بامتياز،‭أكمل القراءة »


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