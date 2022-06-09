الصباح الفني
لمسة نيماير حاضرة في الصويرة
حل كارلوس إدواردو نيماير، حفيد المهندس المعماري البرازيلي أوسكار نيماير، أخيرا بالصويرة، في ضيافة المستشار الملكي أندري أزولاي والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور. وحضر نيماير في سياق الإعلان عن تفاصيل مشروع حاضرة الفنون والثقافة بالصويرة، وهو عبارة عن بنية تحتية ثقافية حديثة ستعزز من مكانة المدينة مركزا متعدد الثقافات بامتياز،أكمل القراءة »
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