حوادث
السجن لزعيم عصابة بالجديدة
أدانت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، متهما وحكمت عليه ب8 سنوات سجنا نافذا بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك لدى المحكمة ذاتها ومؤاخذته، من أجل جناية تكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقة الموصوفة تحت التهديد بالسلاح باستعمال ناقلة ذات محرك والضرب والجرح بواسطته ومسك والاتجار فيأكمل القراءة »
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