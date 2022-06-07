أنشطة للاغتناء السريع

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اعتقال صاحبة منزل فضح اشتغالها ضمن شبكة منظمة للدعارة والاتجار بالبشر لم تعد الدعارة تُمارس بشكل عشوائي أو انفرادي، بل هناك أشخاص اختاروا الانتظام داخل شبكة أو شبكات محترفة إما بالوساطة أو تسخير الشقق والمنازل لتحويلها إلى فضاءات لممارسة الجنس العابر وإحياء ليال ساهرة في آخر الليل، مقابل الاستفادة منأكمل القراءة »
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