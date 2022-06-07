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حوادث

السطو على شركة عقارية بوثائق مزورة

منذ 8 دقائق
متهمون زوروا تصميم تهيئة لبيع عقار بمليار لمالكها وادعوا أنه فوت لهم أغلب الأسهم عملية نصب هوليودية، وقع فيها مغربي يهودي، يملك شركة عقارية بإسبانيا، نفذت على مراحل وبإتقان، من قبل شبكة للنصب تضم وسيطا وامرأة ومهاجرين بفرنسا. وكانت البداية بتزوير تصميم التهيئة وبيعه عقارا بمليار، رغم أنه غير صالحأكمل القراءة »


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منذ 8 دقائق


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