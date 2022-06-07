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السياحة الجنسية العابرة بالجديدة
وفاة عشيقين بالغاز وإطلاق سراح سعوديين ومتابعة الفتيات اللواتي كن معهم انتشرت في السنوات الأخيرة الشقق المفروشة بمدينة الجديدة، بعد قيام العديد من المواطنين بمدن أخرى ومن خارج المغرب باقتنائها لاستغلالها في مرحلة الاصطياف والتخييم من كل سنة. لكن وظيفتها التي اقتنيت من أجلها، تحولت إلى وظيفة أخرى، تتمثل فيأكمل القراءة »
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