حوادث
12 سنة لتلميذ قتل سائقا
12 سنة لتلميذ قتل سائقا قضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمكناس، أخيرا، بمؤاخذة تلميذ لتورطه في ارتكاب جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وسياقة مركبة دون رخصة، والحكم عليه ب12 سنة سجنا نافذا مع تحميل والده الصائر مجبرا في الأدنى. اتخاذ القرار، جاء بناء على محضر شرطةأكمل القراءة »
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