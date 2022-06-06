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حوادث

30 سنة لقاتل صديقه بالقصر الكبير

منذ 4 دقائق
أدانت غرفة الجنايات الأولى بمحكمة الاستئناف بطنجة، شابا ارتكب جريمة قتل بشعة في حق صديقه وشريكه في السكن بالقصر الكبير، وحكمت عليه، في جلسة علنية عقدتها الثلاثاء الماضي، بثلاثين سنة حبسا نافذا، بعد أن استجابت هيأة الحكم لملتمس النيابة العامة وأعادت تعديل وصف التهمة من جناية الضرب والجرح المفضيين للوفاة،أكمل القراءة »


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