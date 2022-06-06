حوادث
انهيار عمارة بالهراويين
نجا عمال بناء من موت محقق في انهيار عمارة في طور البناء بمنطقة الهراويين بالبيضاء، عصر أول أمس (السبت)، ما تسبب في استنفار أمني كبير وحضور وازن لرجال السلطة ولجن تابعة لعمالة مقاطعات مولاي رشيد. وحسب مصادر “الصباح”، فإن مالك العمارة والمشرفين على ورش البناء اختفوا عن الأنظار، خوفا منأكمل القراءة »
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