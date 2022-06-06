fbpx
حوادث

انهيار عمارة بالهراويين

منذ 4 دقائق
نجا عمال بناء من موت محقق في انهيار عمارة في طور البناء بمنطقة الهراويين بالبيضاء، عصر أول أمس (السبت)، ما تسبب في استنفار أمني كبير وحضور وازن لرجال السلطة ولجن تابعة لعمالة مقاطعات مولاي رشيد. وحسب مصادر “الصباح”، فإن مالك العمارة والمشرفين على ورش البناء اختفوا عن الأنظار، خوفا منأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 4 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة