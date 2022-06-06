حوادث
دكتوراه وهمية بـ5500 درهم
جامعات بريطانية وأمريكية وتركية تمنح درجات علمية مفبركة في تخصصات علمية جذب إقبال مغاربة على شهادات دراسية عليا شبكات دولية للنصب والاحتيال، وإيهامهم بالحصول على درجة “ماجستير” و”دكتوراه” في تخصصات علمية. وعاينت “الصباح” إعلانات شبكات للنصب على الطلبة الراغبين في الحصول على شهادات دولية، تختفي وراء جامعات وهمية في تركياأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا