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حوادث

دكتوراه وهمية بـ5500 درهم

منذ 3 دقائق
جامعات بريطانية وأمريكية وتركية تمنح درجات علمية مفبركة في تخصصات علمية جذب إقبال مغاربة على شهادات دراسية عليا شبكات دولية للنصب والاحتيال، وإيهامهم بالحصول على درجة “ماجستير” و”دكتوراه” في تخصصات علمية. وعاينت “الصباح” إعلانات شبكات للنصب على الطلبة الراغبين في الحصول على شهادات دولية، تختفي وراء جامعات وهمية في تركياأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق


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