حوادث
إنزال أمني مكثف بالحسيمة
يشهد إقليم الحسيمة إنزالا أمنيا مكثفا، حيث حلت بالمنطقة عناصر أمنية مختلفة، من ضباط أمن ورجال الشرطة. وبدت مظاهر الوجود الأمني غير العادي واضحة في شوارع المدينة وبعض المدن المجاورة كإمزورن وبني بوعياش، وفي بعض الساحات العمومية. وفيما تظل أسباب إيفاد هذه القوات الأمنية للمنطقة مجهولة، لم تستبعد بعض المصادرأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا