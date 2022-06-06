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حوادث

إنزال أمني مكثف بالحسيمة

منذ 3 دقائق
يشهد إقليم الحسيمة إنزالا أمنيا مكثفا، حيث حلت بالمنطقة عناصر أمنية مختلفة، من ضباط أمن ورجال الشرطة. وبدت مظاهر الوجود الأمني غير العادي واضحة في شوارع المدينة وبعض المدن المجاورة كإمزورن وبني بوعياش، وفي بعض الساحات العمومية. وفيما تظل أسباب إيفاد هذه القوات الأمنية للمنطقة مجهولة، لم تستبعد بعض المصادرأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق


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