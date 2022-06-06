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حوادث

الحبس لسبعة مستشارين جماعيين

منذ 4 دقائق
أدانت الغرفة الجنحية التابعة للمحكمة الابتدائية بسيدي بنور، أخيرا، بعد ثلاث جلسات، سبعة أعضاء ينتمون للجماعة الترابية تامدة بإقليم سيدي بنور، من ضمنهم النائب الأول للرئيس، بعد متابعتهم في حالة سراح، من قبل وكيل الملك لدى المحكمة نفسها من أجل جنحة الفساد الانتخابي . وأصدرت هيأة الحكم قرارها القاضي بإدانةأكمل القراءة »


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