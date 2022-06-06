الصباح الفني
”المكتوب” يعيد براني إلى الواجهة
أعلنت المغنية كوثر براني، العودة إلى الساحة الفنية بأغنية جديدة، قالت إنها تحمل اسم “المكتوب” صورتها على طريقة فيديو كليب. وقالت براني إن أغنيتها الجديدة والتي ستطرحها على قناتها الخاصة على “يوتوب”، راي رومانسية، تحكي قصة عاشقين ذاقا مرارة الحب. ونشرت براني مقطعا من الفيديو كليب على صفحتها الرسمية علىأكمل القراءة »
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