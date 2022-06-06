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الصباح الفني

‭”‬المكتوب‭” ‬يعيد‭ ‬براني‭ ‬إلى‭ ‬الواجهة

منذ 20 ثانية
أعلنت‭ ‬المغنية‭ ‬كوثر‭ ‬براني،‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬الساحة‭ ‬الفنية‭ ‬بأغنية‭ ‬جديدة،‭ ‬قالت‭ ‬إنها‭ ‬تحمل‭ ‬اسم‭ “‬المكتوب‭” ‬صورتها‭ ‬على‭ ‬طريقة‭ ‬فيديو‭ ‬كليب‭.‬ وقالت‭ ‬براني‭ ‬إن‭ ‬أغنيتها‭ ‬الجديدة‭ ‬والتي‭ ‬ستطرحها‭ ‬على‭ ‬قناتها‭ ‬الخاصة‭ ‬على‭ “‬يوتوب‭”‬،‭ ‬راي‭ ‬رومانسية،‭ ‬تحكي‭ ‬قصة‭ ‬عاشقين‭ ‬ذاقا‭ ‬مرارة‭ ‬الحب‭.‬ ونشرت‭ ‬براني‭ ‬مقطعا‭ ‬من‭ ‬الفيديو‭ ‬كليب‭ ‬على‭ ‬صفحتها‭ ‬الرسمية‭ ‬على‭أكمل القراءة »


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منذ 20 ثانية


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