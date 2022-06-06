الرياضة
عصبة الوداد… وتستمر الاحتفالات
أعراس في أحياء البيضاء يوميا بمشاركة فرق موسيقية وولائم وحلويات تتواصل احتفالات جمهور الوداد الرياضي، في شوارع وأحياء البيضاء، بعد التتويج بلقب عصبة أبطال إفريقيا، للمرة الثالثة في تاريخ النادي. وعبرت جماهير الوداد عن فرحتها في عدد من الأحياء، بتنظيم تجمعات وسهرات، منها التي عرفت حضور فرق موسيقية، وأخرى تجمعأكمل القراءة »
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