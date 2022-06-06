اذاعة وتلفزيون
حياة “لوبيز” على “نتفليكس”
حددت منصة “نتفليكس” تاريخ 14 يونيو الجاري، لبت أولى حلقات الفيلم الوثائقي المنتظر عن حياة الفنانة جنيفر لوبيز، الذي يحمل عنوان “منتصف العمر”، ويكشف عن تفاصيل وأسرار حياتها. ويحكي الوثائقي الجديد كواليس حياة الفنانة لوبيز، والمواقف الصعبة والعقبات التي تمر بها في الخفاء. وذكرت وسائل إعلام أن الفيلم من إنتاجأكمل القراءة »
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