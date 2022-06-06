الرياضة
كورونا بالمعمورة
إصابات جديدة في صفوف المحلي والأولمبي والجعدي والعملود والناهيري تحت الحجر ضرب فيروس كورونا لاعبي المنتخب المحلي والمنتخب الوطني لأقل من 23 سنة، أثناء التجمعين اللذين يقيمانهما بمركب محمد السادس الدولي لكرة القدم، بالتزامن مع فترة الاتحاد الدولي لإجراء مباريات دولية. وعلمت «الصباح»، أن أربعة لاعبين على الأقل أصيبوا بفيروسأكمل القراءة »
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