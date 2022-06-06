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اذاعة وتلفزيون

تدوينات وراء لجوء الجباري إلى القضاء

منذ 25 ثانية
مفوض قضائي بمنزل الممثل المسرحي أحمد جواد لتنفيذ الحكم لجأ المخرج هشام الجباري والممثل سعيد آيت باجا ومتضررون آخرون، إلى القضاء بسبب تدوينات نشرها الممثل أحمد جواد على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، من أجل البت في شكاية تتعلق بتهم التحريض والتشهير ونشر أخبار زائفة والقذف والسب. وأصدرتأكمل القراءة »


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منذ 25 ثانية


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